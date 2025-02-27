新規失業保険申請件数（02/16 - 02/22）22:30 結果24.2万件 予想22.0万件前回22.0万件（21.9万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15） 結果186.2万件 予想187.1万件前回186.7万件（186.9万件から修正）（継続受給者数)