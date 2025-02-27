お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の井上裕介（４４）が２７日、都内で行われた「ＤｉｇｉｔａｌＳｐａｃｅＣｏｎｆｅｒｅｒｅｎｃｅ２０２５」にモデルの松井愛莉（２８）とともに出席した。日本デジタル空間経済連盟が生成ＡＩやブロックチェーンなどの公演・展示を行う本イベント。２人はプログラム「デジタル空間×ＡＩ最前線！２０４５年の未来はどうなる？」に参加。ＡＩエンジニアの安野貴博氏やＶＴｕｂｅｒ