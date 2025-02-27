日本時間２２時３０分に米実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第4四半期）、新規失業保険申請件数（02/16 - 02/22）、耐久財受注（速報値）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第4四半期）22:30 予想2.3%前回2.3%（実質GDP・前期比年率) 予想4.2%前回4.2%（個人消費・前期比年率) 予想2.2%前回2.2%（GDPデフレータ・前期比年率) 予想2.5%前回2.