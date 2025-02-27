スニーカーのような履き心地で人気の、Cole Haan（コールハーン）「ØriginalGrand（オリジナルグランド）」シリーズ。2012年のリリース以来、進化を続けてきたこのシリーズから、最新ライン「ØriginalGrand Energyweave Oxford（オリジナルグランド エナジーウィーブ オックスフォード）」（4万2900円）が登場しました。最先端のテクノロジーと普遍的なデザインを融合させた一足で、軽量性も高く、一日中履いても快適で