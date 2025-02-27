22:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演 22:30 カナダ経常収支（2024年 第4四半期） 予想-31.2億カナダドル前回-32.3億カナダドル 米実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第4四半期） 予想2.3%前回2.3%（実質GDP・前期比年率) 予想4.2%前回4.2%（個人消費・前期比年率) 予想2.2%前回2.2%（GDPデフレータ・前期比年率) 予想2.5%前回2