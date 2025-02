East Of Edenの新曲「Shooting Star」が、『musicるTV』(テレビ朝日系)の3月度エンディングテーマに決定した。 (関連:East Of Eden、初のワンマンツアー東京公演で実力発揮“再会の約束”を交わし、次のステージへ) 同楽曲は3月12日にリリースされる1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』の収録曲であり、2024年12月24日にMINA(Ba)が電撃加入した新体制として初めての新曲。