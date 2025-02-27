元乃木坂46の3期生で2021年9月に卒業した大園桃子が27日、自身のインスタグラムを更新。大園にとって3年半ぶりの乃木坂46ステージとなる同期生・与田祐希の卒業コンサートを振り返った。【写真あり】エモい2ショット連発…元乃木坂46大園桃子、与田卒コンのオフショット公開大園は、与田との2ショット、ハグカットほか、3期生とのカットなどステージのオフショットを投稿。「キラキラに輝いたよだの最後を近くで見れて嬉しかっ