岩手県大船渡市赤崎町の山林火災は、発生２日目の２７日も延焼が続き、男性とみられる１人の焼死体が見つかった。市によると、焼失面積は６００ヘクタール以上に上り、避難指示の対象は約３３００人に拡大。焼損した住宅などは８０棟を超えるとみられ、県は仮設住宅の準備を始めた。政府も同日、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置。石破首相は被災者支援に万全を期すよう指示した。県警によると、遺体は２７日午前