パリ五輪男子バスケットボール日本代表の比江島慎（34＝宇都宮）、富樫勇樹（31＝千葉J）、渡辺雄太（30＝千葉J）が23日放送のテレビ朝日「バスケ☆FIVE日本バスケ応援宣言」（日曜深夜1・40）にゲスト出演。3人が口をそろえた成長が楽しみな15歳の逸材を挙げた。今回の放送はハライチ・澤部佑がMCとなって、男子バスケットボール日本代表で切磋琢磨してきた渡辺、比江島、富樫の3人とトークする豪華座談会の後半戦。最初