新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬの合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２７日の後楽園ホール大会で、故ブラック・キャットさんの功績がたたえられた。キャットさんは１９８１年に新日本に入団。新日本とメキシコマットの架け橋となった。２００３年からはレフェリーに転向し、０６年に急性心不全で死去した。この日の大会では５試合目にキャットさんのメモリアルマッチとしてミスティコ＆マスカラ・ドラダ＆スティグ