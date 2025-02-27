首相官邸政府与党は医療費の支払いを抑える「高額療養費制度」の利用者負担上限額を引き上げる方針を一時凍結し、予定していた8月からの開始を延期する方向で調整に入った。延期の幅や引き上げ凍結を主張している立民がどう評価するかが焦点となる。立民は凍結関連の費用を含む総額3兆8千億円規模の2025年度予算案の修正案を28日に国会提出する。引き上げ方針に対しては、がん患者団体などから反対意見が出ていた。立民の野田