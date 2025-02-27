２５日のテレビ朝日「ロンドンハーツ」では、「一般男性が選ぶ付き合いたい女芸人ＧＰ団体戦」完結編が放送された。事前に３０人の人気女性芸人をノミネート。「付き合いたいと思うのは誰？」を一般男性１１５人の評価をもとにランキング。番組にはノミネート３０人のうち１４人が出演して２チームに分かれ、双方１人づつを出し合い、ランキング結果が上位の女芸人を出したチームに１ポイントが入る全５回戦が行われた。壮絶