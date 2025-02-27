“邪道”大仁田厚（67）は27日、都内のストロングスタイルプロレス（株式会社初代タイガーマスク事務所）を訪れた。いきなりの大仁田の登場に警戒した面持ちで応対した平井丈雅代表取締役。大仁田はおもむろに嘆願書を広げると読み上げた。「私、大仁田厚は、闘病生活を送る佐山選手に、ある種の友情の意を込めて、ここに、ストロングスタイルプロレスへの参戦を嘆願するものである。令和7年2月27日邪道大仁田厚」平井