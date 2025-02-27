中日ドラゴンズは2025年2月27日、本拠地バンテリンドームナゴヤで、外野のテラス席を設置することを正式に発表しました。強竜打線復活へ期待が高まります。中日ドラゴンズは27日、球団創設90周年となる2026年のシーズン前に、バンテリンドームに外野のテラス席を設置することを正式に発表しました。テラス席の名称は「ホームランウイング」で、ホームベースから右中間、左中間までの距