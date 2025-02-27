日本プロフェッショナル野球組織（ＮＰＢ）は２７日、１２球団に調査を求めていたオンラインカジノの利用状況について、７球団の１４人から過去に利用したと２６日までに自主申告があったと発表した。発表によると、調査対象は選手、監督・コーチ、スタッフを含む球団関係者。１４人はいずれも刑法の単純賭博罪の公訴時効（３年）にかからない２０２２年２月以降に利用した。報道陣の取材に応じたＮＰＢの中村勝彦事務局長は１