【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「For Decades」は、3月19日発売のニューアルバム『Ambitious』に収録！ Little Glee Monsterの新曲「For Decades」のMVが、2月28日21時に公開される。 「For Decades」は、初のJリーグ2025シーズン応援ソングで、3月19日発売のニューアルバム『Ambitious』に収録。2月11日から先行配信もスタートしている。 なお、Little Glee Monsterは4月6日から全