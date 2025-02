SKY-HIが、2025年の夏にリリースするラッパー・SKY-HIとしての集大成のアルバム『Success Is The Best Revenge』へ向けたシングル第2弾としてリリースした新曲「It’s OK」のミュージックビデオを本日公開した。◆SKY-HI MV楽曲は、プロデューサーにChaki Zuluを迎え制作され、SKY-HIだからこそ語れる、彼が貫いてきた道と築いてきたサクセスを、ラップスキルとテクニック、そして高速ラップを駆使してセルフボーストした1曲だとい