¡áLOVE¤¬¡¢2·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡¿Îø¿Í°Ê¾å¡¢¹¥¤­Ì¤Ëþ¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡¡áLOVE MV¿·¶Ê¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ìî¸ý°á¿¥¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Ç²á¤®¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÊÆü¾ï¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¡É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÑÁÛ¤¬¸½¼Â²½¤·¡¢¿ä¤·¤¬ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛÁ´³«¥ª¥¿³è¥¹¥È¡¼¥ê¡¼