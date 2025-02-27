ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの「ABEMA」初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』第4話が26日に配信スタートした。第4話では、元HKT48・田中美久が、アイドル時代のグラビア撮影の知られざる秘話を明かした。【写真】本当に胸を小さく見せていたのか田中美久、HKT48時代のグラビアをチェックこの番組はFANTASTICSのメンバーの世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、