REALE WORLD(以下、レアーレワールド)は、2月16日(日)、静岡県伊東市にある伊東市民運動場で、小中学生を対象に、ドイツのサッカー1部リーグ「ボルシアメンヒェングラードバッハ(以下、ボルシアMG)」からコーチを招いてのトレーニングセッション「BORUSSIA CAMP with REALE(以下、ボルシアキャンプ)」を開催した。板倉滉選手や福田師王選手が所属するチーム「ボルシアMG」は、サッカー日本代表として活躍する板倉滉選手、福田師王