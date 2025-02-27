Bリーグ・千葉Jの渡辺雄太（30）が23日放送のテレビ朝日「バスケ☆FIVE日本バスケ応援宣言」（日曜深夜1・40）にゲスト出演。楽しみな若手選手を実名で挙げた。今回の放送はハライチ・澤部佑がMCとなって、バスケットボール男子日本代表で切磋琢磨してきた渡辺、比江島慎、富樫勇樹の3人とトークする豪華座談会の後半戦。最初のテーマは「楽しみな若手選手」。渡辺は「僕はジェイコブス晶ですね」と即答した。ジェイコブス