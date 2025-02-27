岩手県大船渡市赤崎町の山林火災は、発生２日目の２７日も延焼が続き、男性とみられる１人の焼死体が見つかった。市によると、焼失面積は６００ヘクタール以上に上り、避難指示の対象は３０００人超に拡大。焼損した住宅などは８０棟を超えるとみられ、県は仮設住宅の準備を始めた。岩手県知事の災害派遣要請を受けた陸上自衛隊は２７日、大型ヘリコプター「ＣＨ４７」２機による空中からの消火活動を行った。通常のヘリと比べ