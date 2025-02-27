欧州株独ＤＡＸ０．６４％安と下げ幅縮小、米株先物は上げ幅を広げる 東京時間20:44現在 英ＦＴＳＥ100 8764.49（+33.03+0.38%） 独ＤＡＸ22649.94（-144.17-0.64%） 仏ＣＡＣ40 8132.37（-11.55-0.14%） スイスＳＭＩ 13010.28（-32.23-0.25%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:44現在 ダウ平均先物MAR 25月限43607.00（+101.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500