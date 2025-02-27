MLBボルチモア・オリオールズの菅野智之（35）がチーム合流後、初の実戦マウンドで2回を投げ無失点の好投と上々のオープン戦デビューを果たした。18年・19年当時の巨人のチームメイトであり、34歳でオールドルーキーとしてメジャーに挑戦した先輩でもある上原浩治（49）さんが頼もしい後輩を直撃した。【写真を見る】35歳オリオールズ菅野智之「（年齢は）全然感じないんです」巨人＆MLB先輩の上原浩治さんが本音直撃インタビュー