浙江省杭州市余杭区は25日、同区とアリババのテレワークサービス「釘釘（DingTalk）」が共同で構築したスーパーエージェント「AI余杭」の内部テストがこのほど開始したことを明らかにした。これは同省が初めて信創雲基盤技術に基づき構築した、浙江政務共同総合プラットフォーム「浙政釘」と深く融合するAIモデルとなる。また、現地では「浙政釘」上でも「AI余杭」がインキュベーションした初の「AI公務員」となる「AI PPT」をリリ