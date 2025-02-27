中国船舶工業集団（CSSC）の子会社である広船国際が建造した最大8600台積載可能のデュアル燃料自動車運搬船が27日、広東省広州市で引き渡され、命名式と自動車積み込み式が開催されました。この自動車運搬船は従来までのタイプと比べ、船体の長さや幅は同じ設計を採用しながら、積載できる自動車台数が1600台も増えたとのことです。この運搬船は全長200メートル、幅38メートルで、14層のカーデッキを備え、標準的な小型乗用車8600