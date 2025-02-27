J2山口は27日、元日本代表MF山瀬功治（43）が現役を引退すると発表した。北海道出身の山瀬は2000年に札幌（当時J2）でデビュー。高卒1年目で初出場した湘南戦で延長Vゴールを決めるデビューを飾った。浦和や横浜Mなどでも活躍し、日本代表にも選出。J1通算288試合に出場した。17年から2年間は当時J2のアビスパ福岡でプレー。ここである記録が脚光を浴びた。同年の3節・京都戦で前年まで所属していた古巣から移籍後初ゴール