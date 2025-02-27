福岡県警久留米署は27日、久留米市草野町の路上で26日午後4時05分ごろ、下校中の小学生女児が黒色の車を運転する見知らぬ男から「名前は？家どこ？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40〜50代で黒色のパーカ、黒色のサングラスを着用していたという。