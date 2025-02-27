群馬県庁 去年、群馬県内で生まれた子どもの数は１万２７６人で、過去最少となったことが厚生労働省のまとめで分かりました。 厚生労働省が２７日発表した人口動態統計の速報値によりますと、去年、県内で生まれた子どもの数は外国人も含めて１万２７６人でした。前の年より４９５人減り過去最少を更新しました。また、死亡数が出生数を上回る「自然減」は、１万７５９８人で過去最大となりました。 一方で、結婚の件数は