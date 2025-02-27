デンソーカップチャレンジサッカー静岡大会。U-20全日本学生選抜のゴールマウスの前に立った190センチの大型GKデューフ・エマニエル凛太朗（流通経済大）は、持ち前のセービングセンスを初戦から発揮した。「去年のデンチャレ初戦の関西選抜戦で、自分のミスで失点をしてしまった。チームは勝てたけど、僕の中でモヤモヤしていたので、今年は絶対に完封したいと思っていました」昨年の苦い経験から集中力を研ぎすまして試合に