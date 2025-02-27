脚本家の詩森ろば氏（62）が27日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。現在、脚本を担当しているTBS系日曜劇場「御上先生」（日曜後9・00）の“キーワード”について語った。パーソナリティーの玉川徹氏から同作のキーワードに感じているものとして「教育と国家とか、エリートと日本の構造とか、それから揺るがない日本の構造とその限界みたいなもの」と挙げられると、詩森氏は「教育ドラマを書くとい