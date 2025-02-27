新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬの合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２７日の後楽園ホール大会で、ＫＡＭＡＩＴＡＣＨＩのマネジャーを務めるミスター・タカハシが２大会ぶりに姿を見せた。２代目の引退に伴い３代目が誕生したＫＡＭＡＩＴＡＣＨＩはシリーズに全戦参戦。一方でミスター・タカハシは２２日愛知大会のバックステージでノーコメントのまま姿を消すと、２４日京都大会と２６日幕張大会は取材に訪れるマ