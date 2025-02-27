競泳女子でパリ五輪２冠のサラ・ショーストロム（スウェーデン）が２７日までに自身のインスタグラムを更新し、第一子の妊娠を報告した。１４歳で１００メートルバタフライの欧州女王に輝くと、２０１６年リオデジャネイロ五輪ではスウェーデン人女性スイマーとして初の金メダルを獲得するなど、長きにわたって第一線で活躍。池江璃花子（横浜ゴム）とも親交が深く、池江が白血病を公表した２０１９年の夏の世界選手権では１０