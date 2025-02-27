鹿児島県薩摩川内市の国道3号で27日正午前、専門学校生が運転する軽乗用車が対向してきたマイクロバスに衝突しました。少なくともバスの乗客など2人がけがをしました。 警察と消防によりますと、薩摩川内市大小路町の川内川にかかる国道3号の太平橋で、27日午前11時半ごろ、阿久根市方向に向かっていた軽乗用車が、対向してきたマイクロバスに衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた専門学校生の21歳の男性が腕の痛