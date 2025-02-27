離島の防衛を想定した日米の共同訓練が27日、沖永良部島で行われました。かつてアメリカ軍の空襲、統治、駐留を経験した住民は、複雑な思いで見つめています。 （記者）「グラウンドに自衛隊の輸送機が降り立ちました。これから戦闘訓練が始まります」 27日午後、沖永良部島に飛来した陸上自衛隊の輸送機。水陸機動団の隊員20人が降り立ち、島に敵がいる想定で小銃を手に周囲を警戒していました。 九州・沖縄で今月19日から来月