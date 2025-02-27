円売り広がる、ドル円は１５０円に迫る月末フローや米株先物堅調などで＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円売りの動きが広がっている。ドル円は149.97レベル、ユーロ円は157.22レベル、ポンド円は190.11レベルまで高値を伸ばしている。欧州株はトランプ関税を受けで売られているものの、エヌビディア決算を無難に通過したことで米株先物は総じてプラス圏で推移している。米１０年債利回りは４．２６％台か