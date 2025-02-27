妊娠、出産、子育て、女性にとっては自分の健康を犠牲にするほど打ち込んでいるのに、肝心の旦那さんが協力的でなかったり、無関心だったりすると、怒りを通り越して悲しさすら感じますよね。今回はそんな、妻がワンオペに耐え切れず家出したとき、夫がとった行動とは何だったのか、あるエピソードをご紹介します。大いに反省し、育休を取得「妊娠中、夫は『俺もできることはするから』と言っていたくせに、いざ子どもが生まれても