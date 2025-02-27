NPB・日本野球機構はオンラインカジノ利用に関する調査で7球団、14人から自主申告があったと発表しました。NPBのホームページによると「全12球団のうち、所属選手、監督・コーチ、スタッフなど球団関係者から、オンラインカジノ利用の自主申告があった球団は、計7球団で、オンラインカジノの利用を申告した者は計14人でした」「今回の公表の対象とした自主申告をした者については、各球団において、申告内容を精査・確認した上