岩手・大船渡市で新たに発生した山林火災。出火から1日が経った27日も火の勢いは衰えず、鎮火の見通しは立っていない。かなり焼けている場所に男性とみられる焼死体午前7時過ぎには、県道で男性とみられる1人の焼死体が見つかった。発見場所は、周りの家や山がかなり焼けている場所だったという。ヘリ・リポート：山林火災が発生している大船渡市の上空です。何かが焼けたような跡が見えます。このあたり一帯、建物が焼けた跡が見