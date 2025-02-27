日本野球機構（NPB）は27日、各球団からのオンラインカジノの利用についての報告を公表した。12球団のうち所属選手、監督・コーチ、スタッフなどの球団関係者からオンラインカジノ利用の自主申告があった球団は計7球団で、申告したのは計14人だった。「いずれも刑法の単純賭博罪公訴時効にかからない2022年2月以降の案件」で、公表の対象としていないというが、必要に応じ調査するという。また、今回の申告者については申告内容を