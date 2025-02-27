女優の西野七瀬が２７日、都内で行われたカプコンのアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」（２８日発売）の発売前夜イベントに出席した。２０１３年発売のシリーズ４作目からプレイを続けているほどのモンハンファンで、モンハンが昨年３月に結婚を発表した夫で俳優の山田裕貴との出会いのきっかけでもあった西野は「ハンターやらせてもらってます」と照れ笑いを浮かべてあいさつした。発売日となる２８日は「お仕