明るいブルーにゴールドが映えるセットアップにシースルーのトップスを合わせて大人っぽい装いで登壇した広瀬すず。広瀬すず、きょうだい喧嘩の思い出を披露「上が二人いるので、完全にけちょんけちょん」 イベントではSNSで募集した質問に登壇者たちが楽しそうに回答していた。