酒気帯び運転の疑いで兵庫県に住む会社員の男（57）が27日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は26日午前11時10分頃、上越市大潟区の北陸自動車道下り線で酒気を帯びた状態で大型貨物自動車を運転した疑いです。警察によりますと、男が運転していた大型貨物自動車は単独で路外に逸脱。柵を突き破り道路左側ののり面に転落したということです。現場の通過車両から110番通報があり警察が捜査、酒気帯び運転の疑いが発覚し