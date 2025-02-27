2月第4週の動員ランキングは、劇場版『トリリオンゲーム』が週末3日間で動員20万4000人、興収2億9200万円をあげて2週連続1位となった。2月24日までの公開から11日間の動員は86万3100人、興収は12億円。 参考：『ジークアクス』はガンダム初心者こそ観るべき一作黒沢ともよの“圧倒的表現力”を体感 前週3位から2位に再浮上した『ファーストキス 1ST KISS』は、週末3日間で動員16万9000人、興収2億5500万