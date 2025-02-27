CP+2025のキヤノンブースは、「Photo Creation Zone」「Video Creation Zone」「3D Imaging Zone」と大きく3つのゾーンに分けて展開する。静止画や動画、そして3Dイメージングの分野まで広く手がけていることをアピールする。 注目は2月20日（木）に発表された新製品「PowerShot V1」だ。主にVlog向けに動画機能を充実させたレンズ一体型カメラだが、単独のハンズオンコーナーを用意し