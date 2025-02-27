飯田ともき氏。CP+2025会期中の2月28日（金）にサイン会を実施する 2月27日（木）から始まった写真映像関連イベント「CP+2025」のインプレスブースで、飯田ともき著『カメラバカにつける薬』3巻が先行発売されている。価格は1,298円。3月5日（水）から行う一般発売に先駆けての販売だ。 今回は「デジカメ Watch」掲載分からフルサイズミラーレスカメラへの移行期で激動する2018年から2019年にかけてのエピソ&#1