【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■メンバー11人を3グループに分けて制作されたユニット曲も収録！ JO1が、4月2日にリリースする5周年記念ベストアルバム『BE CLASSIC』のハイライトメドレーを公開した。 この映像では、ジャケット写真やアーティスト写真の撮影風景など様々なビジュアルとともに、今回の収録曲をダイジェスト試聴することができる。 タイトル曲の「BE CLASSIC」はベ&#1