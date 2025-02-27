本日の日経平均株価は、材料出尽くしで方向感に欠ける展開も半導体関連の一部が買われ、前日比113円高の3万8256円と3日ぶり反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は8社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終利益は前期比31.5％増で2期ぶりの過去最高を更新する日東電