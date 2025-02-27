資生堂は世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」から、「SHISEIDO アルティミューン パワライジング セラム」を3月1日にリニューアル発売します。SHISEIDO 新アルティミューン発表会2月27日に開催された「SHISEIDO 新アルティミューン発表会」では、ブランドアンバサダーの長澤まさみさんが登壇し新アルティミューンの魅力や美の秘訣について語っていたので、その内容をレポートします。○メモリーT細胞が肌の老化を遅ら