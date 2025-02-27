脚本家の詩森ろば氏（62）が27日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。現在、担当しているTBS系日曜劇場「御上先生」（日曜後9・00）のテーマについて明かした。パーソナリティーを務める玉川徹氏から、ドラマに関して「いろんなテーマが中に入ってますけど、一番脚本家として重きを置いてるテーマって何なんですか」と問われた詩森氏。「やっぱりシステムの問題ですかね」と即答した。「全部今バラ